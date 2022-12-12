Хамидуллина Бибиасма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
Дочь: Насретдинова Кайнет Салаватовна
Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Садыкова Сания Салаватовна
Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хамидуллина Сайма Салаватовна
Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Садрутдинова Гульсина Салаватовна
Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Шарафулла Салаватович
Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Гатаулла Салаватович
Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович
Смерть
Неизвестно