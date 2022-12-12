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Хамидуллина Бибиасма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.

Дочь: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Садыкова Сания Салаватовна

Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хамидуллина Сайма Салаватовна

Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Шарафулла Салаватович

Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Гатаулла Салаватович

Отец ребёнка: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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