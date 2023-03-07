Насретдинова (Хамидуллина) Кайнет Салаватовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1910 ст.
Дата смерти22.03.1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910 ст.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Насретдинов Равиль Яруллович
Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Насретдинов Талгат Яруллович
Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Сария Ярулловна
Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Рузания Ярулловна
Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Халим Яруллович
Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1959
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)