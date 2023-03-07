Насретдинова (Хамидуллина) Кайнет Салаватовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинова (Хамидуллина) Кайнет Салаватовна

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1910 ст.

Дата смерти

22.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910 ст.

Отец: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Мать: Хамидуллина Бибиасма

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Насретдинов Равиль Яруллович

Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Насретдинов Талгат Яруллович

Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насретдинова Сария Ярулловна

Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насретдинова Рузания Ярулловна

Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Халим Яруллович

Отец ребёнка: Насретдинов Ярулла Минниуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насретдинов Ярулла Минниуллович

Смерть
22.03.1959
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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