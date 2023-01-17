Насретдинов Ярулла Минниуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Ярулла Минниуллович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Насретдинов Равиль Яруллович

Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Насретдинов Талгат Яруллович

Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насретдинова Сария Ярулловна

Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насретдинова Рузания Ярулловна

Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Халим Яруллович

Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насретдинова Кайнет Салаватовна

Смерть
Неизвестно
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