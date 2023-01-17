Насретдинов Ярулла Минниуллович
Место рождения
Дата рождения07.08.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Насретдинов Равиль Яруллович
Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Насретдинов Талгат Яруллович
Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Сария Ярулловна
Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Рузания Ярулловна
Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Халим Яруллович
Мать ребёнка: Насретдинова Кайнет Салаватовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно