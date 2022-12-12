Садыкова (Хамидуллина) Сания Салаватовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Хамидуллина) Сания Салаватовна

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Хамидуллин Салават Хамидуллович

Мать: Хамидуллина Бибиасма

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Рахимзан

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Рахимзан

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Рахимзан

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Рахимзан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Рахимзан

Смерть
Неизвестно
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