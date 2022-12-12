Садыкова (Хамидуллина) Сания Салаватовна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Рахимзан
Смерть
Неизвестно