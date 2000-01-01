Садыков Рахимзан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Рахимзан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Сания Салаватовна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Сания Салаватовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Сания Салаватовна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Сания Салаватовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Сания Салаватовна

Смерть
Неизвестно
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