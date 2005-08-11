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Корькова Екатерина Леонидовна
Корькова Екатерина Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.2005
Пол
Женский
Отец
Корьков Леонид
Мать
Кузнецова Наталья Геннадьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2005
Отец:
Корьков Леонид
Мать:
Кузнецова Наталья Геннадьевна
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