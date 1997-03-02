Кузнецова Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1974

Отец: Кузнецов Геннадий

Мать: Кузнецова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1997

Дочь: Кузнецова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Корьков Леонид

Рождение ребёнка
11.08.2005

Дочь: Корькова Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Корьков Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Леонидовна

Отец ребёнка: Корьков Леонид

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