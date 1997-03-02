Кузнецова Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1974
Отец: Кузнецов Геннадий
Рождение ребёнка
02.03.1997
Дочь: Кузнецова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Корьков Леонид
Рождение ребёнка
11.08.2005
Дочь: Корькова Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Корьков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Леонидовна
Отец ребёнка: Корьков Леонид