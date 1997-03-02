Корьков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корьков Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1997

Дочь: Кузнецова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
11.08.2005

Дочь: Корькова Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Леонидовна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Геннадьевна

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