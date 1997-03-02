Корьков Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1997
Дочь: Кузнецова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
11.08.2005
Дочь: Корькова Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Леонидовна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Геннадьевна