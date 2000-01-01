Замятина (?) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти26.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Морозова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Шихова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.07.1851
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.02.1854
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
26.03.1885
д. Озерные (Над оз.Афонинским)