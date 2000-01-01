Замятина (?) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Наталия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

26.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Морозова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Шихова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.07.1851

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.02.1854

Сын: Замятин Власий Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Иван Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
26.03.1885
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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