Шихова (Замятина) Параскева Ивановна
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Замятин Иван Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
08.09.1865 ст.
Муж: Шихов Иуда Тихонович
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 41 год вдов после 2 брака дер. Шиховско невеста 25 лет девка поч. Над Офонинским озером кр. Ивана Замятина поруч. по женеху дер. Шиховской крест. Иван Тимоф... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1865 ст.
Дочь: Татьяна Иудина
Отец ребёнка: Шихов Иуда Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865