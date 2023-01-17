Шихова (Замятина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Замятина) Параскева Ивановна

Шихова (Замятина) Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Замятин Иван Саввович

Мать: Замятина Наталия Петровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
08.09.1865 ст.

Муж: Шихов Иуда Тихонович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 41 год вдов после 2 брака дер. Шиховско невеста 25 лет девка поч. Над Офонинским озером кр. Ивана Замятина поруч. по женеху дер. Шиховской крест. Иван Тимоф... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1865 ст.

Дочь: Татьяна Иудина

Отец ребёнка: Шихов Иуда Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close