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Шихов Иуда Тихонович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.09.1865 ст.

Жена: Шихова Параскева Ивановна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 41 год вдов после 2 брака дер. Шиховско невеста 25 лет девка поч. Над Офонинским озером кр. Ивана Замятина поруч. по женеху дер. Шиховской крест. Иван Тимоф... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1865 ст.

Дочь: Татьяна Иудина

Мать ребёнка: Шихова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова ?

Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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