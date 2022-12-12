Шихов Иуда Тихонович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 41 год вдов после 2 брака дер. Шиховско невеста 25 лет девка поч. Над Офонинским озером кр. Ивана Замятина поруч. по женеху дер. Шиховской крест. Иван Тимоф... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1865 ст.
Дочь: Татьяна Иудина
Мать ребёнка: Шихова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865