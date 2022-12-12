Кизиль Владимир Пантилеевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1888
Дата смерти15.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1888
Рождение ребёнка
18.07.1919
Сын: Кизиль Семен Владимирович
Мать ребёнка: Кизиль Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кизиль Павел Владимирович
Мать ребёнка: Кизиль Евдокия Несторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1968
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область