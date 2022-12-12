Кизиль Владимир Пантилеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКизиль Владимир Пантилеевич

Кизиль Владимир Пантилеевич

avatar

Место рождения

Защита, Кіровоградська область

Дата рождения

18.04.1888

Дата смерти

15.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1888

Отец: Кизиль Пантелеймон Васильевич

Мать: Кизиль Аккелина Иоанновна

Защита, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.07.1919

Сын: Кизиль Семен Владимирович

Мать ребёнка: Кизиль Евдокия Несторовна

Защита, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кизиль Павел Владимирович

Мать ребёнка: Кизиль Евдокия Несторовна

Защита, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизиль Евдокия Несторовна

Смерть
15.10.1968
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close