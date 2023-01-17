Кизиль Аккелина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизиль Аккелина Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кизиль Григорий Пантилеевич

Отец ребёнка: Кизиль Пантелеймон Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1888

Сын: Кизиль Владимир Пантилеевич

Отец ребёнка: Кизиль Пантелеймон Васильевич

Защита, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кизиль Ларион Пантилеевич

Отец ребёнка: Кизиль Пантелеймон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизиль Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Кизиль Григорий Пантилеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизиль Пантелеймон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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