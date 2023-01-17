Кизиль Аккелина Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кизиль Григорий Пантилеевич
Отец ребёнка: Кизиль Пантелеймон Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1888
Сын: Кизиль Владимир Пантилеевич
Отец ребёнка: Кизиль Пантелеймон Васильевич
Защита, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кизиль Ларион Пантилеевич
Отец ребёнка: Кизиль Пантелеймон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизиль Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Кизиль Григорий Пантилеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно