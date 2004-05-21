Кизиль Семен Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.07.1919
Дата смерти21.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1919
Рождение ребёнка
03.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кизиль Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кизиль Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.05.2004