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Кизиль Семен Владимирович

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Место рождения

Защита, Кіровоградська область

Дата рождения

18.07.1919

Дата смерти

21.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1919

Отец: Кизиль Владимир Пантилеевич

Мать: Кизиль Евдокия Несторовна

Защита, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кизиль Анна Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизиль Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.05.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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