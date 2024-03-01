Кузнецова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Кузнецов Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кузнецов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Кузнецов Фома Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Кузнецов Игнатий Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Кузнецова Федора Трофимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Кузнецов Кузьма Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Кузнецова Афимья Трофимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Кузнецов Анистофор Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Филимон Евплонович

Смерть
Неизвестно
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