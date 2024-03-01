Кузнецова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Кузнецов Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Кузнецов Игнатий Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Кузнецова Федора Трофимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Кузнецов Кузьма Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Кузнецова Афимья Трофимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Кузнецов Анистофор Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно