Кузнецов Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смерти1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Кузнецов Трофим Иванович
Мать: Кузнецова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Кузнецов Евсей Григорьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Кузнецова Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Кузнецов Артамон Григорьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820 ст.