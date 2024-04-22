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Кузнецов Григорий Трофимович

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Кузнецов Трофим Иванович

Мать: Кузнецова Агафья

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Кузнецов Евсей Григорьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Игнатьевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Кузнецова Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Игнатьевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Кузнецов Артамон Григорьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Игнатьевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Лукерья Игнатьевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1820 ст.
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