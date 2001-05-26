Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1918
Дата смерти26.05.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николькин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1941
Сын: Николькин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович
Смерть
26.05.2001