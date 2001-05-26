Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николькина (Бибульдина) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

26.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Бибульдин Николай Ярославович

Мать: Бибульдина (Шуманкина) Агрепина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1941

Сын: Николькин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Николькин Василий Иванович

Смерть
26.05.2001

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