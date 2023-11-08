Бибульдина (Шуманкина) Агрепина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Николькина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Бибульдин Николай Ярославович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тутерова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бибульдин Николай Ярославович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бибульдин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бибульдин Николай Ярославович
Смерть
1964