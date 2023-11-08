Бибульдина (Шуманкина) Агрепина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибульдина (Шуманкина) Агрепина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шуманкин Валерий Ярославович

Мать: Шуманкина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Николькина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Бибульдин Николай Ярославович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тутерова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бибульдин Николай Ярославович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бибульдин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бибульдин Николай Ярославович

Смерть
1964
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