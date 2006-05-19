Николькин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1941
Дата смерти19.05.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1941
Рождение ребёнка
31.07.1963
Сын: Николькин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Николькина Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николькина Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2006