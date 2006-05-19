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Николькин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1941

Дата смерти

19.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1941

Отец: Николькин Василий Иванович

Мать: Николькина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.1963

Сын: Николькин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Николькина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николькина Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николькина Светлана Николаевна

Смерть
19.05.2006
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