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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Близниченко Константин Данилович

Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович

Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Близниченко Кодрат Данилович

Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович

Рождение ребёнка
03.08.1907

Дочь: (Близниченко) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович

Смерть
Неизвестно

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