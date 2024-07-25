Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1897
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Близниченко Константин Данилович
Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович
Рождение ребёнка
21.09.1904
Сын: Близниченко Кодрат Данилович
Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: (Близниченко) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Близниченко Даниил Минович
Смерть
Неизвестно