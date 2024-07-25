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Близниченко Константин Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1899

Отец: Близниченко Даниил Минович

Мать: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.03.1927

Сын: Николай

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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