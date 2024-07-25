Близниченко Константин Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1899
Отец: Близниченко Даниил Минович
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно