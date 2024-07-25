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Близниченко Даниил Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Близниченко? Мина Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Близниченко Константин Данилович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Близниченко Кодрат Данилович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1907

Дочь: (Близниченко) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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