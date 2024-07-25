Близниченко Даниил Минович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Близниченко? Мина Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.10.1897
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Близниченко Константин Данилович
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1904
Сын: Близниченко Кодрат Данилович
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: (Близниченко) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно