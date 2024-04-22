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Сорокин Соронин Павел Данилов

Место рождения

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Соронин Даниил Дмитриев

Мать: не указана

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.60 оп.239а д.1653 л.323об-324 9РС семья №18 удельные крестьяне в 9РС нет фамилии
Бракосочетание
24.01.1858 ст.

Жена: Соронина Параскева Федорова

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.3 д.13 л.230об-231 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Соронина Параскева Федорова

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ИР 1861 г. ЦАНО
Рождение ребёнка
16.10.1861 ст.

Дочь: Ершова Настасья Павловна

Мать ребёнка: Соронина Параскева Федорова

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.3 д.53 л.254об ЦАНО д.Новый Шумец удельного ведомства
Смерть
Неизвестно
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