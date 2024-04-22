Сорокин Соронин Павел Данилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1839
Отец: Соронин Даниил Дмитриев
ф.60 оп.239а д.1653 л.323об-324 9РС семья №18 удельные крестьяне в 9РС нет фамилии
Бракосочетание
24.01.1858 ст.
ф.570 оп.3 д.13 л.230об-231 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Соронина Параскева Федорова
ИР 1861 г. ЦАНО
Рождение ребёнка
16.10.1861 ст.
Дочь: Ершова Настасья Павловна
Мать ребёнка: Соронина Параскева Федорова
ф.570 оп.3 д.53 л.254об ЦАНО д.Новый Шумец удельного ведомства
Смерть
Неизвестно