Ершова (Сорокина Соровина) Настасья Павловна
Место рождения
Дата рождения16.10.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1861 ст.
ф.570 оп.3 д.53 л.254об ЦАНО д.Новый Шумец удельного ведомства
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
ЦАНО ф.570 оп.3 д.737 л.696об-697
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.
Дочь: Пюкшина Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Ершов Ершев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно