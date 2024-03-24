Ершова (Сорокина Соровина) Настасья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Сорокина Соровина) Настасья Павловна

Место рождения

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.10.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1861 ст.

Отец: Сорокин Соронин Павел Данилов

Мать: Соронина Параскева Федорова

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.3 д.53 л.254об ЦАНО д.Новый Шумец удельного ведомства
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Муж: Ершов Ершев Алексей Васильевич

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ЦАНО ф.570 оп.3 д.737 л.696об-697
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.

Дочь: Пюкшина Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Ершов Ершев Алексей Васильевич

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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