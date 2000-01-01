Верхорубова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямина Просковья Григорьевна
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхорубов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхорубов Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любищева Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Гргорьевна
Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич
Смерть
Неизвестно