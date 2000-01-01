Верхорубова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхорубова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямина Просковья Григорьевна

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхорубов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхорубов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любищева Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Гргорьевна

Отец ребёнка: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Смерть
Неизвестно
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