Верхорубов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхорубов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Мать: Верхорубова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верхорубова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верхорубова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхорубова Александра

Смерть
Неизвестно
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