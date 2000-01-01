Лямина (Верхорубова) Просковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Верхорубова) Просковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхорубов Григорий Деменьтьевич

Мать: Верхорубова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Лямин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Николай Павлович

Отец ребёнка: Лямин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Лямин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Лямин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Павел

Смерть
Неизвестно
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