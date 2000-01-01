Лямина (Верхорубова) Просковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Лямин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лямин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лямин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лямин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямин Павел
Смерть
Неизвестно