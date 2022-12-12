Москальская (Кобылина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москальская (Кобылина) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

04.05.1905

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1868

Дочь: Григорьева Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1870

Дочь: Варнек Надежда Петровна

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1872

Дочь: Тереховко Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: Оленева Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Рождение ребёнка
15.09.1877

Сын: Москальский Николай Петрович

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1880

Дочь: Москальская Ольга Петровна

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Бракосочетание
До 1886

Муж: Москальский Петр Петрович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1887

Дочь: Москальская Антонина Петровна

Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович

Смерть
04.05.1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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