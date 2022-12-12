Москальская (Кобылина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти04.05.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1868
Дочь: Григорьева Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1870
Дочь: Варнек Надежда Петровна
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1872
Дочь: Тереховко Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: Оленева Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1877
Сын: Москальский Николай Петрович
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1880
Дочь: Москальская Ольга Петровна
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Бракосочетание
До 1886
Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: Москальская Антонина Петровна
Отец ребёнка: Москальский Петр Петрович
Смерть
04.05.1905
владимирская церковь