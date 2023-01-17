Москальский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскальский Николай Петрович

Москальский Николай Петрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.09.1877

Дата смерти

После 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1877

Отец: Москальский Петр Петрович

Мать: Москальская Анна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Субботина Юлия Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
31.01.1899 повенчан первым браком с дочерью коллежского советника девицей Юлией Андреевой Субботиной в церкви Св. апостолов Петра и Павла при СПб университете.
Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: Москальская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Субботина Юлия Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
После 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close