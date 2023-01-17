Москальский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения15.09.1877
Дата смертиПосле 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1877
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Субботина Юлия Андреевна
31.01.1899 повенчан первым браком с дочерью коллежского советника девицей Юлией Андреевой Субботиной в церкви Св. апостолов Петра и Павла при СПб университете.
Рождение ребёнка
10.12.1899
Дочь: Москальская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Субботина Юлия Андреевна
Смерть
После 1935