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Ильина Вероника Сергеевна

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Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.03.1997

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1997

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Крещение
?.06.1998
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Матвеева Валентина Александровна и Ильин Андрей Михайлович
Образование
С 01.09.2004 по 31.05.2015
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Путешествие
?.06.2007
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Гражданство
?.04.2011
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Путешествие
?.08.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Путешествие
?.08.2013
Турция
Путешествие
?.08.2014
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
До ?.08.2015
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Место жительства
С ?.08.2015
Самара, Самара, Самарская область
Образование
С 01.09.2015 по 30.06.2019
Самара, Самара, Самарская область
Путешествие
?.09.2017
Турция
Работа или профессия
С ?.08.2019
Самара, Самара, Самарская область
Путешествие
?.06.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.06.2024

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Самара, Самара, Самарская область

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