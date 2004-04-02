Смолякова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1911
Дата смерти02.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Смоляков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Петрвич
Рождение ребёнка
01.12.1937
Сын: Смоляков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Петрвич
Рождение ребёнка
23.07.1942
Дочь: Павлова (Смолякова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Смоляков Александр Петрвич
Смерть
02.04.2004