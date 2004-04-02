Смолякова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1911

Дата смерти

02.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Смоляков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Петрвич

Рождение ребёнка
01.12.1937

Сын: Смоляков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Петрвич

Рождение ребёнка
23.07.1942

Дочь: Павлова (Смолякова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Смоляков Александр Петрвич

Смерть
02.04.2004

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