Смоляков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1933
Дата смерти26.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Смоляков Александр Викторович
Мать ребёнка: Смолякова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Смоляков Владимир Викторович
Мать ребёнка: Смолякова Валентина Михайловна
Смерть
26.08.2003