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Смоляков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1933

Дата смерти

26.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1933

Отец: Смоляков Александр Петрвич

Мать: Смолякова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Смоляков Александр Викторович

Мать ребёнка: Смолякова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Смоляков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Смолякова Валентина Михайловна

Смерть
26.08.2003

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