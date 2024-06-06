Смоляков Александр Петрвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти21.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Смоляков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Смолякова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1937
Сын: Смоляков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Смолякова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1942
Дочь: Павлова (Смолякова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Смолякова Анна Васильевна
Смерть
21.07.1943