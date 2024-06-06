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Смоляков Александр Петрвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Смоляков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Смолякова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1937

Сын: Смоляков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Смолякова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1942

Дочь: Павлова (Смолякова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Смолякова Анна Васильевна

Смерть
21.07.1943

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