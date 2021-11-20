Буянова (Качур) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1934
Дата смерти20.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1934
Отец: Качур Аривон
Мать: Качур Матрона
Рождение ребёнка
25.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянов Евгений
Волжский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буянов Евгений
Смерть
20.11.2021
Волжский