Буянова (Качур) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Качур) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1934

Дата смерти

20.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1934

Отец: Качур Аривон

Мать: Качур Матрона

Рождение ребёнка
25.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Евгений

Волжский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Евгений

Смерть
20.11.2021
Волжский
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