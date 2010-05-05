Буянов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1930
Дата смерти05.05.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930
Отец: Буянов Василий
Мать: Буянова Мария
Рождение ребёнка
25.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Надежда
Волжский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Надежда
Смерть
05.05.2010