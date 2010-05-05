Буянов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1930

Дата смерти

05.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930

Отец: Буянов Василий

Мать: Буянова Мария

Рождение ребёнка
25.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Надежда

Волжский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Надежда

Смерть
05.05.2010
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