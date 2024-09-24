Петрова (Григорьева) Пераскева(Прасковья) Потаповна
Место рождения
Дата рождения22.10.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Михайлов-Михайлов (Иванов) Иаким (Яким) Ефремович
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Сын: Михайлов (Михайлов) Герасим Ефремович
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Сын: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Сын: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Дочь: Михайлова-Михайлова (Иванова) Феодора Ефремовна
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Сын: Михайлов-Михайлов (Иванов) Симеон Ефремович
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Дочь: Михайлова-Михайлова (Иванова) Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Дочь: Михайлова-Михайлова (Иванова) Агрипина Ефремовна
Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович