Петрова (Григорьева) Пераскева(Прасковья) Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Григорьева) Пераскева(Прасковья) Потаповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.10.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1786 г.р.

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821 ст.

Отец: Петров Потап Григорьевич

Мать: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.04.1841 ст.

Муж: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1842 ст.

Сын: Михайлов-Михайлов (Иванов) Иаким (Яким) Ефремович

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1844 ст.

Сын: Михайлов (Михайлов) Герасим Ефремович

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1847 ст.

Сын: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1850 ст.

Сын: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1852 ст.

Дочь: Михайлова-Михайлова (Иванова) Феодора Ефремовна

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1854 ст.

Сын: Михайлов-Михайлов (Иванов) Симеон Ефремович

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.

Дочь: Михайлова-Михайлова (Иванова) Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1859 ст.

Дочь: Михайлова-Михайлова (Иванова) Агрипина Ефремовна

Отец ребёнка: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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