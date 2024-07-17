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Петров Потап Григорьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.12.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1781 ст.

Отец: Петров Григорий Петрович

Мать: (Артемьева) Фотиния Артемьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1803 ст.

Жена: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1803 ст.

Дочь: Петрова (Григорьева) Прасковья Потаповна

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1805 ст.

Сын: Петров (Григорьев) Козма Потапович

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1807 ст.

Сын: Петров (Григорьев) Дмитрий Потапович

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1810 ст.

Дочь: Петрова (Григорьева) Анна Потаповна

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Петрова (Григорьева) Евдокия Потаповна

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Петрова (Григорьева) Евдокия Потаповна

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1817 ст.

Дочь: Петрова (Григорьева) Анна Потаповна

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1821 ст.

Дочь: Петрова (Григорьева) Пераскева(Прасковья) Потаповна

Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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