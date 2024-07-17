Петров Потап Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Петрова (Григорьева) Прасковья Потаповна
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Сын: Петров (Григорьев) Козма Потапович
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Сын: Петров (Григорьев) Дмитрий Потапович
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Дочь: Петрова (Григорьева) Анна Потаповна
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Дочь: Петрова (Григорьева) Евдокия Потаповна
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Дочь: Петрова (Григорьева) Евдокия Потаповна
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Дочь: Петрова (Григорьева) Анна Потаповна
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна
Дочь: Петрова (Григорьева) Пераскева(Прасковья) Потаповна
Мать ребёнка: (Нефедова-Мефодьева) Ксения Мироновна