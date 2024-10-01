Михайлова-Михайлова (Иванова) Феодора Ефремовна
Место рождения
Дата рождения11.09.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1852 ст.
Отец: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович
Бракосочетание
30.10.1872 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1873 ст.
Дочь: Иванова-Яковлева-Авксентьева-Дарвина-Ванюшина (Емельянова) Феодора Павловна
Отец ребёнка: Яковлев-Авксентьев-Дарвин (Иванов) Павел Емельянович
Смерть
Неизвестно