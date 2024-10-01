Михайлова-Михайлова (Иванова) Феодора Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова-Михайлова (Иванова) Феодора Ефремовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1852 ст.

Отец: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Ефрем Иванович

Мать: Петрова (Григорьева) Пераскева(Прасковья) Потаповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1872 ст.

Муж: Яковлев-Авксентьев-Дарвин (Иванов) Павел Емельянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1873 ст.

Дочь: Иванова-Яковлева-Авксентьева-Дарвина-Ванюшина (Емельянова) Феодора Павловна

Отец ребёнка: Яковлев-Авксентьев-Дарвин (Иванов) Павел Емельянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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