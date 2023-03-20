Флоринова (Флорианский) Евфимия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоринова (Флорианский) Евфимия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.09.1827

Муж: Флоринов Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1830

Сын: Флорианский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Флоринов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1831

Сын: Флоринский Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Флоринов Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Флоринов Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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