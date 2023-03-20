Флоринова (Флорианский) Евфимия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.09.1827
Рождение ребёнка
1830
Сын: Флорианский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Флоринов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1831
Сын: Флоринский Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Флоринов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Флоринов Дмитрий Михайлович