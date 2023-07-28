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(Флоринcкая) Александра Дмитриевна
(Флоринcкая) Александра Дмитриевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Флоринов Дмитрий Михайлович
1796 г.р.
Мать
Флоринова (Флорианский) Евфимия Марковна
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Флоринов Дмитрий Михайлович
Мать:
Флоринова Евфимия Марковна
Москва
, город федерального значения Москва
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