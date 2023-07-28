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(Флоринcкая) Александра Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

НО
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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Флоринов Дмитрий Михайлович

Мать: Флоринова Евфимия Марковна

Москва, город федерального значения Москва