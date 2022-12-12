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Долганов Владимир Михайлович

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Место рождения

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1925

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1925

Отец: Долганов Михаил Илларионович

Мать: Долганова Наталия Кирилловна

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1954

Дочь: Арасланова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Долганова Раиса Игнатьевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Долганов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долганова Раиса Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долганов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1992
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