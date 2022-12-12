Долганов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.12.1925
Дата смерти1992
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1925
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1954
Дочь: Арасланова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Долганова Раиса Игнатьевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Долганов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долганов Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1992