Долганов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолганов Виктор Владимирович

Долганов Виктор Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Долганов Владимир Михайлович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close