Долганова Наталия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1925
Сын: Долганов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Долганов Михаил Илларионович
Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно