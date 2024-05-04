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Бурлаков Александр Геннадьевич

Место рождения

Таволжанский, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1983

Отец: Бурлаков Геннадий Павлович

Мать: Бурлакова Татьяна Николаевна

Таволжанский, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.11.2011

Дочь: Мухина Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
01.08.2014

Жена: Бурлакова Яна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.2015

Дочь: Бурлакова Диана Александровна

Мать ребёнка: Бурлакова Яна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.2018

Сын: Бурлаков Артем Александрович

Мать ребёнка: Бурлакова Яна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
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