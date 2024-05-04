Бурлаков Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1983
Рождение ребёнка
28.11.2011
Дочь: Мухина Анна Александровна
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
01.08.2014
Жена: Бурлакова Яна Юрьевна
Рождение ребёнка
28.04.2015
Дочь: Бурлакова Диана Александровна
Мать ребёнка: Бурлакова Яна Юрьевна
Рождение ребёнка
30.10.2018
Сын: Бурлаков Артем Александрович
Мать ребёнка: Бурлакова Яна Юрьевна