Бурлакова (Тарова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1962
Отец: Таров Николай Иванович
Мать: Тарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1983
Сын: Бурлаков Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Геннадий Павлович
Таволжанский, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1985
Дочь: Першина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Бурлаков Геннадий Павлович