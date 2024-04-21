Бурлакова (Тарова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлакова (Тарова) Татьяна Николаевна

Бурлакова (Тарова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1962

Отец: Таров Николай Иванович

Мать: Тарова Анна Ивановна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1983

Сын: Бурлаков Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Геннадий Павлович

Таволжанский, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1985

Дочь: Першина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Бурлаков Геннадий Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close