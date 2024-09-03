Шишлина Александра Ивановна
Место рожденияБеглецово
Дата рождения01.11.1891
Дата смерти18.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Бракосочетание
29.06.1909
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: Шишлина Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич
родилась с фамилией Бутылкина (по отцу)
Рождение ребёнка
02.11.1915
Сын: Шишлин (Бутылкин) Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
28.12.1922
Сын: Шишлин Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич
Смерть
18.02.1965