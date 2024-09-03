Шишлина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишлина Александра Ивановна

Шишлина Александра Ивановна

Место рождения

Беглецово

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

18.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: Шишлин Иван Терентьев

Мать: Шишлина (Целикова) Агриппина Павлова

Бракосочетание
29.06.1909

Муж: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Шишлина Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич

Щепетники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
родилась с фамилией Бутылкина (по отцу)
Рождение ребёнка
02.11.1915

Сын: Шишлин (Бутылкин) Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич

Щепетники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Шишлин Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич

Беглецово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.02.1965
Беглецово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.