Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич

Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич

Место рождения

Щепетники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1884

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1884

Отец: Бутылкин Григорий Андреев

Мать: Бутылкина Анна Ивановна

Щепетники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.06.1909

Жена: Шишлина Александра Ивановна

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Шишлина Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Шишлина Александра Ивановна

Щепетники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
родилась с фамилией Бутылкина (по отцу)
Рождение ребёнка
02.11.1915

Сын: Шишлин (Бутылкин) Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Шишлина Александра Ивановна

Щепетники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Шишлин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Шишлина Александра Ивановна

Беглецово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1950
Беглецово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.