Шишлин (Бутылкин) Евгений Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1884
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1884
Отец: Бутылкин Григорий Андреев
Мать: Бутылкина Анна Ивановна
Бракосочетание
29.06.1909
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: Шишлина Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Шишлина Александра Ивановна
родилась с фамилией Бутылкина (по отцу)
Рождение ребёнка
02.11.1915
Сын: Шишлин (Бутылкин) Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Шишлина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1922
Сын: Шишлин Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Шишлина Александра Ивановна
Смерть
1950