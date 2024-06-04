Ушмаев (Ушмав) Илья (Илка) Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшмаев (Ушмав) Илья (Илка) Прокофьев

Ушмаев (Ушмав) Илья (Илка) Прокофьев

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Ушмаев (Ушмав) Прокофей

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Ушмаев (Ушмав) Перфилей Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Ушмаев (Ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Ушмаев (Ушмав) Кондратей Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.