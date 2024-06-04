Ушмаев (Ушмав) Илья (Илка) Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Ушмаев (Ушмав) Прокофей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Ушмаев (Ушмав) Перфилей Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Ушмаев (Ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Ушмаев (Ушмав) Кондратей Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762