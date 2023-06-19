Ушмаев (Ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Ушмаев (ушмав) Илья (Илка) Прокофьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Борисов
Мать ребёнка: Ушмаева Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Ушмаева Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Наталья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762