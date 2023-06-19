Ушмаев (Ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Ушмаев (ушмав) Илья (Илка) Прокофьев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Борисов

Мать ребёнка: Ушмаева Наталья Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Ушмаева Наталья Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Наталья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762