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Ушмаева Наталья Петрова

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Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Борисов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Борис (Бориска) Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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